У Севастополі на уроці фізкультури помер учень

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі.

Міліцію, у свою чергу, повідомили співробітники «швидкої допомоги», яких викликали у школу для надання термінової медичної допомоги.

Коли на місце події виїхали керівництво УМВС України в м. Севастополі, прокуратури Нахімовського району та слідчо-оперативна група, було встановлено, що 14-річний учень на занятті фізкультурою несподівано впав і втратив свідомість. Під час надання першої медичної допомоги хлопчик помер.

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Як з'ясувалося, школяр мав діагноз «кардіопатія», у зв'язку з чим за наказом директора школи займався у спеціальній групі для занять фізкультурою.

За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть) ККУ.