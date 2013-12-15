У Василькові "замінували" гуртожиток

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, повідомлення про замінування найшло сьогодні близько 16.00 на спецлінію 102 у Києві від невідомої особи.

На місце негайно виїхали усі задіяні у таких випадках служби. З двоповерхової будівлі було евакуйовано близько 30 осіб. Вибухівку не виявлено.

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За даним фактом проводиться перевірка та буде відкрито кримінальне провадження.

На виборчий процес дана подія не вплинула, адже у приміщенні гуртожитку та в найближчих будівлях виборчі дільниці не розміщені.