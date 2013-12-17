В Україні майже дві тисячі кілометрів доріг непридатні для використання (відео)

Ці дороги до кінця року вже не полагодять - водіям можна сподіватися хіба що на сніг, який притрусить ями і пом'якшить вибоїни, повідомляє ТСН.

Так, асфальту практично немає на автодорозі Херсон-Снігурівка - нею не варто їздити зі швидкістю понад 40 км/год. Схожа ситуація і на трасі Кіровоград-Новомиргород.

"Ось так у нас в державі буває. Два мільйони виділили. Сто тисяч в дорогу, а решта – по кишенях чиновників", - вважають люди.

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Втім, деякі дороги порівняно з весною цього року дійсно стали кращими. Зокрема, дорога Бровари-Бориспіль та шлях убік Чернігова, а також Одеська траса. Однак за відносної рівності основних магістралей, досить з'їхати з них на кілометр-два убік, і автомобілісти потрапляють на дороги, які нерідко об'їжджають узбіччям, бо там рівніше.

"Ми маємо на сьогодні 1700 кілометрів доріг, які втратили несучу спроможність. Вони однозначно не розміщені так, щоб можна було заявити, що це від пункту А до пункту Б. Це локальні місця", - вважає заступник голови "Укравтодору" Олександр Харченко. Службовець укотре заявив: на всі шляхи забракло бюджету.

Утім, до зими Укравтодор підготувався, придбавши 77 тисяч попереджувальних знаків, серед яких і знак "обережно, ямковість".