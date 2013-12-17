У Білорусі винесено смертний вирок громадянину Росії

Як повідомляє правозахисний сайт Spring96.org, "відомо, що він не мав постійного місця проживання, підтримує контакти з матір'ю, яка проживає в Барановичах. Син проживає в Росії, донька - в Німеччині, але з дітьми засуджений зв'язку не має".

Вирок було винесено Мінським обласним судом 26 листопада. Як відзначають правозахисники, під слідством Ликов перебував з 2011 року. За цей час у нього змінилися три адвокати.

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«Правозахисники відстежуватимуть ситуацію з Ликовим і за необхідності готові надати йому юридичну допомогу при оскарженні рішення суду першої інстанції в касаційному порядку і в Комітеті ООН з прав людини», - наголошується в повідомленні.

На думку правозахисників, цей випадок вкотре демонструє, що влада Білорусі приховує від громадськості факти виголошення смертних вироків та їх виконання.

«Чиновники часто говорять, що в Білорусі розстрілюють одиниць, але якщо немає публічної інформації, хто засуджений до страти, якщо вся ця інформація державними органами приховується від громадськості, тоді складно апелювати до чисел, скільки ж людей насправді було розстріляно в Білорусі ім'ям держави», - заявив координатор кампанії «Правозахисники проти страти в Білорусі» Андрій Полуда.