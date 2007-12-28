Тимошенко: ”Я як прем’єр-міністр допустила тільки одну важливу помилку”

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає великою помилкою свого першого прем’єрства відмову від залучення експертів та аналітиків до розробки урядових реформ.

Про це вона заявила сьогодні в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».

“Я як прем’єр-міністр, на мій погляд, допустила тільки одну важливу помилку, дуже серйозну. Не маючи поряд з собою стабільної команди у владі, не маючи такої системної підтримки аналітиків, політологів, ми просто рвонули вперед, не звертаючи уваги на перешкоди, ми думали, що ми зможемо невеличкою групою людей напором, динамічністю, працездатністю пробити досить швидко цей великий пласт негараздів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр наголосила на тому, що зараз новий уряд залучатиме для розробки реформ експертів, аналітиків, а також соціальні професійні групи.

“Ми кожен крок реформ будемо обставляти барикадою, ми більше не будемо відриватися так швидко і так небезпечно”, - додала глава уряду.