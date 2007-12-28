Київрада записала на себе пів-аеропорту
А Блок Кличка - проти
Київська міська рада реорганізувала комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Київ (Жуляни)».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.
Проект рішення про реорганізацію аеропорту був внесений з голосу депутатом групи «Єдність» Київради, членом постійної комісії з питань власності Андрієм ПІЧКУРОВИМ після завершення розгляду затвердженого порядку денного сьогоднішнього засідання.
А.ПІЧКУРОВ зазначив, що реорганізація має відбутися за умови закріплення в комунальній власності територіальної громади Києва більш як 51% акцій підприємства. Рішення було ухвалено 61 голосом.
Однак заступник голови фракції блоку Кличка Наталія НОВАК, взявши слово, зазначила, що рішення приймалось з порушенням регламенту, оскільки не було роздано проект рішення і невідомо, за що голосували депутати. Вона наголосила, що вважає за необхідне поставити питання на переголосування, «інакше буде судова справа». Її позицію підтримав депутат «Нашої України» Володимир ПРИСЯЖНЮК.
Присутній у залі Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у відповідь на ці заяви сказав, що не буде підписувати рішення Київради про реорганізацію аеропорту “Жуляни” доки разом з депутатами, які висловилися проти, не вивчать це питання щодо наявності якихось порушень у прийнятті рішення та не підтвердять чи спростують фактів порушення інтересів громади Києва.
Крім того, слово взяв представник фракції ГАК Олександр ПАБАТ, який до всього цього додав, що ознайомлений з проектом рішення і цей документ, за його словами, має всі необхідні погодження і не бачить порушень регламенту в прийнятті рішення.