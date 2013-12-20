Янукович і Путін домовилися вирішити питання Roshen до 1 березня

Про це сказано в плані дій з урегулювання торгівельних обмежень між двома країнами, підписаному 17 грудня міністрами економіки за підсумками переговорів президентів Володимира Путіна і Віктора Януковича, повідомляє РИА Новости.

Росспоживнагляд у липні заборонив ввезення до РФ продукції з українських заводів Roshen через претензії до якості. Україна через Всесвітню торгівельну організацію зажадала від Росії надати детальний звіт за підсумками інспекції кондитерських фабрик Roshen і попросила зняти заборону на імпорт. Росспоживнагляд в листопаді повідомив, що домовився з Україною про шляхи вирішення питання з поставками продукції Roshen на російський ринок.

"Українська сторона надасть сприяння у виконанні українськими виробниками норм законодавства РФ і Митного союзу під час поставок продукції на єдину митну територію МС", - наголошується в розділі документу, що стосується відновлення імпорту в РФ продукції Roshen. Відповідні дії повинні бути виконані до 1 січня 2014 року.

Крім того, до 1 березня 2014 року "сторони вживуть усіх необхідних заходів для нормалізації торгівлі кондитерськими виробами".