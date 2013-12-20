Вночі рух на Південному мосту в Києві обмежать

Сьогодні, 20 грудня, з 22.00 рух автотранспорту на верховій стороні столичного Південного мосту буде частково обмежено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, це пов’язано із плановими ремонтними роботами деформаційного шва на естакаді мостового переходу, які виконують працівники КП «Київавтошляхміст».

Читайте також: Через ремонт доріг у Києві обмежать рух на 77 вулицях

Транспорт не зможе рухатися в першій смузі у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе до 8.00 21 грудня.

Керівництво комунального підприємства просить водіїв з порозумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.