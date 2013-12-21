У ДАІ придумали новий спосіб видачі водійських прав (відео)

За водійськими посвідченнями тепер треба ставати в електронну чергу, яка обіцяє зберегти кермувальникам купу часу, повідомляє ТСН.

У п'ятницю, 20 грудня, ця новація запрацювала в Центрі надання послуг №2 в Києві. Біля хитромудрих автоматів, які видають талончики і приймають оплату за права, чергують дівчата-консультанти. Адже якщо взяти талончик у потрібне віконце – це півбіди, то сплатити, скажімо, певну суму за отримання нових водійських прав, чи відновлення старих, нелегко. Але скоро автомати працюватимуть без консультантів. І до кнопок на екрані доведеться пильно і довго придивлятися.

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"Номер рахунку забитий у базі. Але людині найголовніше - правильно вибрати послугу, за яку він буде сплачувати. Бо є і права вперше, і обмін, і позбавлення. Це зовсім різні суми і різні послуги. Ось у людини - обмін, він міняє старі права на нові. Це одна сума", - пояснила оператор-консультант Анастасія Синюк.

Зараз на сайті київського управління навіть посилання на інтернет-послугу немає. Як неможливо стати в електронну чергу на реєстрацію авто, отримання техпаспорта чи номерів. Утім, у разі вдалого тестування систему обіцяють запровадити в усіх відділах і по всій Україні.

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