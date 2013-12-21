Синоптики попереджають про посилення вітру та ожеледицю
15:17, 21 грудня 2013Суспільство
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Укргідрометцентр попереджає про посилення вітру та ожеледицю на дорогах
Синоптики попереждають про сильний вітер
Український гідрометеорологічний центр попереджає про посилення вітру та ожеледицю на дорогах.
Як повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, вночі 22 грудня на дорогах у північних, центральних, східних областях, а також у районі Карпат місцями можлива ожеледиця.
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У східній частині та в Приазов'ї місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с
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