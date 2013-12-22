Transparency International: Українці дуже толерантні до корупції

Про це заявила регіональний координатор Transparency International в країнах СНД Світлана Савицька в інтерв'ю DT.UA.

"Серед країн СНД позаду України (у рейтингу рівня корупції Transparency International, де Україна посіла 144-е місце зі 177 - УНІАН) перебувають тільки країни Центральної Азії. Згідно з Глобальним барометром корупції цього року, 80% опитаних українців вважають, що уряд неефективно бореться з корупцією", - зазначила Савицька.

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За її словами, для всіх країн СНД надзвичайно гострою є проблема злиття бізнесу та держави, конфлікт інтересів. Так, часто трапляються ситуації, коли високопоставлені чиновники або члени парламенту є великими акціонерами і головами правління приватних компаній. Люди йдуть у систему влади для того, щоб просувати свій бізнес.

"В Україні високий рівень терпимості громадян щодо корумпованості влади. Звичайні люди вважають нормальним, коли чиновник і бізнесмен - це одна й та само людина", - підкреслила Савицька.

Також вона вважає, що ЄС недостатньо багато зробив в Україні для того, щоб уряд провів хороші антикорупційні реформи. Прийнятий цього року пакет антикорупційних законів вона назвала фрагментарним і поверхневим.