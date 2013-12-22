На Майдані все спокійно, поступово збираються люди

Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени Євромайдану зібралось небагато людей, однак значна частина мітингувальників перебуває біля наметів, де вони спілкуються п’ють чай та каву, снідають, гріються.

Зранку зі сцени Євромайдану читали патріотичні вірші.

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Сьогодні на входах до Євромістечка вдвічі менше охорони, однак дещо збільшено кількість барикадних конструкцій.

Також представники мітингувальників разом з комунальниками прибирають територію від сміття.