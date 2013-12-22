Сьогодні о 12 в Києві почнеться чергове народне віче
10:09, 22 грудня 2013Суспільство
734 0
Сьогодні о 12.00 на Євромайдані у Києві розпочнеться чергове Народне віче під назвою «Мітинг нашої сили»
В Києві відбудеться ще одне віче
На заході лідери опозиції мають намір оголосити план подальших дій.
Зі сцени на Майдані виступатимуть гурти ТНМК, «Мотор’ролла», KOZAKsystem, «Гайдамаки», «Ролекс», Крамбамбуля (Білорусь), а також Тарас Чубай, Марічка Бурмака, Ніна та Антоніна Матвієнко, Арсен Мірзоян.
Читайте також: Опозиція розповіла, навіщо знову скликає Народне віче
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter