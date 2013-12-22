Сьогодні о 12 в Києві почнеться чергове народне віче

Сьогодні о 12.00 на Євромайдані у Києві розпочнеться чергове Народне віче під назвою «Мітинг нашої сили»

На заході лідери опозиції мають намір оголосити план подальших дій. Зі сцени на Майдані виступатимуть гурти ТНМК, «Мотор’ролла», KOZAKsystem, «Гайдамаки», «Ролекс», Крамбамбуля (Білорусь), а також Тарас Чубай, Марічка Бурмака, Ніна та Антоніна Матвієнко, Арсен Мірзоян. Читайте також: Опозиція розповіла, навіщо знову скликає Народне віче

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