Офіційний курс валют на 24 грудня

18:54, 23 грудня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

НБУ встановив курс гривні

На 24 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 23 грудня – 799.3000)

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100 EUR – 1095.2009 (на 23 грудня – 1091.4442)

10 RUR – 2.4258 (на 23 грудня – 2.4236)

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