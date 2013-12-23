Визначився лідер Європи з інфляції в 2013 році

Враховуючи нинішні темпи зростання цін, рівень ісландської інфляції в 2013 році може скласти 4,3%. Так, минулої п'ятниці бюро статистики Ісландії оприлюднило дані, згідно з якими індекс споживчих цін у грудні зріс на 4,2% до аналогічного періоду минулого року. Це набагато більше, ніж у листопаді - 3,7%.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на провідне фінансове видання країни - газету "Відскіпбладід", за показником інфляції Ісландія набагато випередила наступну за нею Естонію, де інфляція склала 3,4%, і Нідерланди, де за рік показник зріс на 2,7%.

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При цьому, як раніше повідомило європейське статистичне агентство Євростат, в річному вираженні середній показник інфляції в ЄС знизився в листопаді до 0,9% при тому, що переважну частину року ця цифра трималася на рівні 1,6%.

Новий уряд Ісландії, населення якої складає 320 тисяч осіб, цього року розпустив усі структури, що з 2009 року займалися переговорами про вступ країни в ЄС. При цьому країна ще не подолала наслідки кризи 2008 року, коли ісландська фінансова бульбашка луснула, по суті, зробивши острів банкрутом. Однак проект попереднього уряду соціалістів, які вважали, що вступ до Євросоюзу і перехід на євро зможуть оздоровити національну економіку, вже рік як згорнутий, і більшість жителів країни виступають проти приєднання до ЄС, хоча і висловлюються за необхідність проведення обіцяного владою референдуму з цього питання.

Теоретично приєднання до Євросоюзу могло б принести Ісландії значні вигоди у сфері валютного регулювання (починаючи з кризового 2008 року, ісландська крона перестала вільно конвертуватися на світовому валютному ринку), однак під загрозою може опинитися риболовецька галузь країни через постійні суперечки з сусідами про квоти на вилов багатьох цінних промислових порід.