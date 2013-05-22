Новий уряд Ісландії припинив переговори про вступ до ЄС

Ісландія подала заяву на вступ до ЄС у липні 2009 року, через рік після однієї із найглибших у Європі фінансових криз.

Переговори про вступ Ісландії до Європейського Союзу розпочалися три роки тому, але на їх шляху виникли перешкоди.

Зараз більшість опитувань громадської думки свідчать, що ісландці більше не обстоюють ідею вступу до ЄС.

Минулого місяця лівоцентристські партії програли вибори. А переможці виборів - центристська Прогресивна партія і права Партія незалежності - оголосили сьогодні, що спільно сформують уряд і заморожують переговори з Брюсселем.

ВВС України