В Криму через убивство селянина ледь не відбулася нова "Врадіївка"
Об'єктивного розслідування вбивства молодого хлопця вимагали від правоохоронців близько сотні жителів кримського селища Первомайське.
Обурені люди вийшли на мітинг під будівлю райдержадміністрації і хотіли штурмувати місцевий райвідділ міліції, передає ТСН.
Очевидці кажуть, що чоловіка вбили зненацька посеред вулиці.
"Конфлікту ніякого не було. Просто підійшов", - каже свідок Андрій Дорошенко.
Поранений Рустем помер у лікарні. Його мати впевнена, що син постраждав ні за що.
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Мітингувальники побоюються, що вбивця 27-річного односельця може уникнути покарання через впливові зв'язки.
Селищем ширяться чутки, що покази взяли не в увсіх свідків. А у справі фігурує кухонний ніж, тоді як очевидці стверджують, що п'яний молодик за кілька хвилин до вбивства хизувався саморобною зброєю.
"Показував ніж. Він зробив ніж із напилку. Потім почав пістолетом хизуватися", - розповів свідок Сергій Щербина.
Людей, налаштованих штурмувати райвідділок, зупинили керівники міліції та прокуратури. Вони запевнили селян у неупередженості слідства та закликали не вдаватися до радикальних дій.
Підозрюваний наразі перебуває у СІЗО.
Кримінальне провадження після суспільного резонансу під особистий контроль взяв прокурор Первомайського району.
"Відносно особи вибрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. По справі зібрано більшу частину доказів, призначені всі експертизи, всі очевидці допитані. Я вважаю, що винна особа понесе покарання", - заявив прокурор Первомайського району Андрій Оліяр.
Після запевнень мітингувальники розійшлися, але пообіцяли пильно стежити за ходом слідства.