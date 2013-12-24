В Криму через убивство селянина ледь не відбулася нова "Врадіївка"

Обурені люди вийшли на мітинг під будівлю райдержадміністрації і хотіли штурмувати місцевий райвідділ міліції, передає ТСН.

Очевидці кажуть, що чоловіка вбили зненацька посеред вулиці.

"Конфлікту ніякого не було. Просто підійшов", - каже свідок Андрій Дорошенко.

Поранений Рустем помер у лікарні. Його мати впевнена, що син постраждав ні за що.

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Мітингувальники побоюються, що вбивця 27-річного односельця може уникнути покарання через впливові зв'язки.

Селищем ширяться чутки, що покази взяли не в увсіх свідків. А у справі фігурує кухонний ніж, тоді як очевидці стверджують, що п'яний молодик за кілька хвилин до вбивства хизувався саморобною зброєю.

"Показував ніж. Він зробив ніж із напилку. Потім почав пістолетом хизуватися", - розповів свідок Сергій Щербина.

Людей, налаштованих штурмувати райвідділок, зупинили керівники міліції та прокуратури. Вони запевнили селян у неупередженості слідства та закликали не вдаватися до радикальних дій.

Підозрюваний наразі перебуває у СІЗО.

Кримінальне провадження після суспільного резонансу під особистий контроль взяв прокурор Первомайського району.

"Відносно особи вибрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. По справі зібрано більшу частину доказів, призначені всі експертизи, всі очевидці допитані. Я вважаю, що винна особа понесе покарання", - заявив прокурор Первомайського району Андрій Оліяр.

Після запевнень мітингувальники розійшлися, але пообіцяли пильно стежити за ходом слідства.