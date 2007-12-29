Кабмін не буде затримувати вступ України до СОТ

Кабінет міністрів на початку 2008 року внесе до парламенту пакет законопроектів для безперешкодного вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у парламенті після ухвалення державного бюджету на 2008 рік.

«Є доручення, яке сформульоване сьогодні уряду, щоб буквально після Нового Року вніс до ВР пакет законопроектів, які забезпечать безперешкодний вступ України до СОТ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, держбюджет на 2008 рік передбачає продовження мораторію на продаж землі сільгосппризначення до ухвалення всієї законодавчої бази, необхідної для створення прозорого ринку землі.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що держбюджет передбачає збереження оподаткування сільгосппідприємств на рівні 2007 року.