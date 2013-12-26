У МВС пообіцяли зняти оточення урядового кварталу - Яворівський
16:18, 26 грудня 2013Суспільство
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Перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик пообіцяв народним депутатам прибрати міліцейське очеплення з урядового кварталу
У МВС обіцяють зняти оточення / Фото : Батьківщина, Фейсбук
Як передає кореспондент УНІАН, про це після зустрічі з Дубовиком заявив народний депутат Володимир Яворівський.
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“Пообіцяли, що з цього питанню буде доповідь міністру внутрішніх справ і що нібито найближчим часом блокпости на Грушевського та інших центральних вулицях будуть зняті”, - сказав Яворівський.
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