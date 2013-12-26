У МВС пообіцяли зняти оточення урядового кварталу - Яворівський

Як передає кореспондент УНІАН, про це після зустрічі з Дубовиком заявив народний депутат Володимир Яворівський.

На тему: Біля Кабміну стоїть близько 20 новорічних ялинок і 10 автобусів "Беркуту"

“Пообіцяли, що з цього питанню буде доповідь міністру внутрішніх справ і що нібито найближчим часом блокпости на Грушевського та інших центральних вулицях будуть зняті”, - сказав Яворівський.