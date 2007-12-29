Пожежа на шахті у Волинській області

У Волинській області на шахті "Нововолинська №10" (ТОВ "Західбудпром") ліквідовано пожежу.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о першій годині 10 хвилин 29 грудня на шахті "Нововолинська №10" з невідомої причини спалахнув кабель живлення калориферної установки, розташованої біля клітьового стволу. У момент аварії в шахті перебували 67 шахтарів. Вони були оповіщені про аварію і виведені до клітьового стволу. Продукти горіння у повітроподаючий (клітьовий) ствол не потрапляли . Вентилятор головного провітрювання шахти працював у нормальному режимі.

З метою ліквідації аварійної ситуації електроенергія на калориферну установку була відключена. На шахту прибуло одне відділення гірничорятувальників, яке спільно з членами шахтної гірничорятувальної команди ліквідовувало вогонь порошковими вогнегасниками.

О першій годині 42 хвилини пожежу було повністю ліквідовано. Під час аварії ніхто не постраждав.