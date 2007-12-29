Луценко проведе експеримент «закордонний паспорт за один день»

Найближчим часом буде ліквідовано кількамісячні черги на отримання закордонних паспортів.

Про це сказав під час представлення нового начальника Головного управління МВС України у Львівській області Василя ПІСНОГО міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Він повідомив, що з цією метою Міністерство внутрішніх справ спершу проведе експеримент у двох областях України в тому числі на Львівщині.

«В кожній області на даний час вже є технічні можливості та оснащення для виготовлення закордонних паспортів на місцях і, практично, відпала необхідність, направляти документи в Київ та чекати на них місяць-два. Ми проведемо експеримент і, якщо він пройде успішно, то буде впроваджений в усіх областях», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, суть експерименту полягає в тому, що закордонний паспорт кожен бажаючий зможе отримати у «зручні» для себе терміни, однак за відповідну оплату.

«Ми дамо людям можливість самим визначати терміни отримання закордонних паспортів, а не здавати документи і чекати невідомо скільки. Тепер, в порядку експерименту можна буде отримати закордонний паспорт за один день, щоправда це становитиме, відповідно, досить значну суму. За п’ять днів - вартість виготовлення паспорта буде дещо меншою, а за сім днів виготовлення паспорта буде проводитися зі мінімальну оплату», - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.

Щоправда, міністр зазначив, що розмір сум, які будуть проплачуватися у залежності від термінів виготовлення документа – ще остаточно не узгоджені.