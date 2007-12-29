Луценко проведе експеримент «закордонний паспорт за один день»
...і за відповідну плату
Найближчим часом буде ліквідовано кількамісячні черги на отримання закордонних паспортів.
Про це сказав під час представлення нового начальника Головного управління МВС України у Львівській області Василя ПІСНОГО міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.
Він повідомив, що з цією метою Міністерство внутрішніх справ спершу проведе експеримент у двох областях України в тому числі на Львівщині.
«В кожній області на даний час вже є технічні можливості та оснащення для виготовлення закордонних паспортів на місцях і, практично, відпала необхідність, направляти документи в Київ та чекати на них місяць-два. Ми проведемо експеримент і, якщо він пройде успішно, то буде впроваджений в усіх областях», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.
За словами міністра, суть експерименту полягає в тому, що закордонний паспорт кожен бажаючий зможе отримати у «зручні» для себе терміни, однак за відповідну оплату.
«Ми дамо людям можливість самим визначати терміни отримання закордонних паспортів, а не здавати документи і чекати невідомо скільки. Тепер, в порядку експерименту можна буде отримати закордонний паспорт за один день, щоправда це становитиме, відповідно, досить значну суму. За п’ять днів - вартість виготовлення паспорта буде дещо меншою, а за сім днів виготовлення паспорта буде проводитися зі мінімальну оплату», - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.
Щоправда, міністр зазначив, що розмір сум, які будуть проплачуватися у залежності від термінів виготовлення документа – ще остаточно не узгоджені.