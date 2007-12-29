Луценко збереже керівництво міліції в дев`яти областях

На своїх посадах залишаться керівники обласних управлінь внутрішніх справ в 9 областях України, а керівників решти облУМВС буде замінено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Міністр відзначив, що на своїх посадах залишаться керівники Харківського, Закарпатського, Запорізького, Житомирського, Херсонського облУМВС, 4 решта областей Ю.ЛУЦЕНКО напам`ять назвати не зміг, повідомивши, що в Одесі облУМВС керуватиме згідно з рішенням суду генерал-лейтенант міліції Богдана КЕРНИЦЬКИЙ.