Завтра в Україні опадів не передбачається, вдень повітря прогріється до 5°
14:42, 29 грудня 2013Суспільство
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Завтра, 30 грудня, за прогнозами синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, вночі та вранці у центральних, східних областях і в південній частині місцями туман, слабка ожеледь.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9°; в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі до 6° тепла, вдень 7-12° тепла.
У Києві та області істотних опадів не передбачається. Температура вночі на Київщині 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. У м.Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
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