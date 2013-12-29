Завтра в Україні опадів не передбачається, вдень повітря прогріється до 5°

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, вночі та вранці у центральних, східних областях і в південній частині місцями туман, слабка ожеледь.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9°; в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі до 6° тепла, вдень 7-12° тепла.

У Києві та області істотних опадів не передбачається. Температура вночі на Київщині 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. У м.Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.