У Черкасах урятували трьох рибалок, що дрейфували на крижині

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, до масштабної операції з порятунку рибалок були залучені співробітники 2-ї пожежно-рятувальної частини, працівники Черкаської міської комунальної аварійно-рятувальної служби та волонтери-рибалки. Близько 10.25 до оперативно-координаційного центру УДСНС надійшла інформація про трьох чоловіків, які перебувають на тонкій кризі та не в змозі самостійно дістатися берега. О 11.15 за допомогою моторного човна рибалок зняли з крижини та доставили до берега.

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Як пояснили рибалки-невдахи, вранці вони вийшли на кригу порибалити. Втім, дуже швидко крижина, на якій перебували чоловіки, відкололася та почала дрейфувати.

За останній тиждень це вже третій випадок порятунку рибалок на Дніпрі. Рятувальники обласного управління ДСНС радять усім жителям Черкаської області утриматися від виходу на тонку кригу.