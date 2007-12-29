Путін нагадав Ющенку про спільну історію

Президент Росії Володимир Путін привітав президента України Віктора Ющенка з Новим роком і Різдвом.

"Переконаний, що народи Росії й України, об`єднані глибокими історичними коренями, багатовіковими духовними і культурними зв`язками, повинні зберегти і збільшити все те позитивне, що було досягнуто в спільній історії", - цитує Путіна посольство РФ в Україні.Останні події

"Розраховую, що завдяки обопільним зусиллям, російсько-українська взаємодія буде розвиватися в дусі добросусідських відносин, на основі прагматизму і взаємної вигоди. Саме такий курс відображає прагнення громадян наших країн жити в дружбі і злагоді", - відзначив Путін.

Він побажав Ющенко міцного здоров`я, щастя й успіхів, а "братньому українському народові" - миру й процвітання.

Українська правда