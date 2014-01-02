Помер актор - зірка "Принца з Беверлі-Хіллз"

Серіал, показаний у 1990 роки на каналі Ен-бі-сі, розповідає про вуличного підлітка із Західної Філадельфії, який переїжджає жити до своїх багатих тітки і дядька, повідомляє ВВС.

Головну роль виконав Уілл Сміт, а Ейврі зіграв дядька його героя. Актор брав участь в 141 епізоді популярного серіалу.

За словами представника Ейврі, він помер у місті Глендейл через ускладнення після операції на серці.

Актор також відомий як майстер озвучування мультфільмів. Його голосом говорять персонажі анімаційних серіалів "Черепашки-ніндзя", "Залізна людина" і "Людина-павук".