Помер актор - зірка "Принца з Беверлі-Хіллз"

02:30, 02 січня 2014
Суспільство
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Американський актор Джеймс Ейврі, відомий по популярному комедійному серіалу "Принц з Беверлі-Хіллз", помер у Каліфорнії у віці 65-ти років

Джеймс Ейврі помер у місті Глендейл через ускладнення після операції на серці Фото www.spletnik.ru

Серіал, показаний у 1990 роки на каналі Ен-бі-сі, розповідає про вуличного підлітка із Західної Філадельфії, який переїжджає жити до своїх багатих тітки і дядька, повідомляє ВВС.

Головну роль виконав Уілл Сміт, а Ейврі зіграв дядька його героя. Актор брав участь в 141 епізоді популярного серіалу.

За словами представника Ейврі, він помер у місті Глендейл через ускладнення після операції на серці.

Актор також відомий як майстер озвучування мультфільмів. Його голосом говорять персонажі анімаційних серіалів "Черепашки-ніндзя", "Залізна людина" і "Людина-павук".

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