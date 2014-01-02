Помер актор - зірка "Принца з Беверлі-Хіллз"
02:30, 02 січня 2014Суспільство
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Американський актор Джеймс Ейврі, відомий по популярному комедійному серіалу "Принц з Беверлі-Хіллз", помер у Каліфорнії у віці 65-ти років
Джеймс Ейврі помер у місті Глендейл через ускладнення після операції на серці Фото www.spletnik.ru
Серіал, показаний у 1990 роки на каналі Ен-бі-сі, розповідає про вуличного підлітка із Західної Філадельфії, який переїжджає жити до своїх багатих тітки і дядька, повідомляє ВВС.
Головну роль виконав Уілл Сміт, а Ейврі зіграв дядька його героя. Актор брав участь в 141 епізоді популярного серіалу.
За словами представника Ейврі, він помер у місті Глендейл через ускладнення після операції на серці.
Актор також відомий як майстер озвучування мультфільмів. Його голосом говорять персонажі анімаційних серіалів "Черепашки-ніндзя", "Залізна людина" і "Людина-павук".
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