На Тернопільщині під час пожежі загинула людина

Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася 1 січня після обіду у двоповерховому будинку в Козовій.

Рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини гасили вогонь близько 40 хвилин.

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На місці пожежі на другому поверсі було виявлено тіло місцевого жителя.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.