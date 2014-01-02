На Тернопільщині під час пожежі загинула людина
09:38, 02 січня 2014Суспільство
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На Тернопільщині під час пожежі згорів 51-річний чоловік
Під час пожежі загинула людина / Фото: ДСНС
Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася 1 січня після обіду у двоповерховому будинку в Козовій.
Рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини гасили вогонь близько 40 хвилин.
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На місці пожежі на другому поверсі було виявлено тіло місцевого жителя.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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