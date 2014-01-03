В Україні у суботу без істотних опадів, вдень до 4° тепла

Завтра, 4 січня, на території України утримається хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та Південному узбережжі Криму до 5° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, в більшості західних областей, на півдні Одещини та в Криму 3-8° тепла.

У Києві та Київській області завтра без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-4° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.