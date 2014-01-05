На Харківщині з отруєнням чадним газом госпіталізували двох малюків
16:37, 05 січня 2014Суспільство
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У селищі Безлюдівка Харківської області двоє дітей отруїлися чадним газом.
Дітей госпіталізували до харківської лікарні / Фото: obllik.ck.ua
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Харківській області, у приватному будинку сталося коротке замикання електродроту. Внаслідок цього хлопчик 2013 року народження і дівчинка 2012 року народження отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до харківської лікарні.
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Через відсутність займання до місця події пожежні не викликались. Службу «101» про інцидент повідомив черговий лікар дитячої клінічної лікарні №1, куди привезли дітей. Стан малюків оцінюється як середньої тяжкості.
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