На Харківщині з отруєнням чадним газом госпіталізували двох малюків

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Харківській області, у приватному будинку сталося коротке замикання електродроту. Внаслідок цього хлопчик 2013 року народження і дівчинка 2012 року народження отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до харківської лікарні.

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Через відсутність займання до місця події пожежні не викликались. Службу «101» про інцидент повідомив черговий лікар дитячої клінічної лікарні №1, куди привезли дітей. Стан малюків оцінюється як середньої тяжкості.