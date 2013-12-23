У Кіровоградській області від отруєння чадним газом загинула людина

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформація про трагедію у с. Олександрівка Петрівського району Кіровоградської області надійшла за номером «101» 22 грудня о 23:30.

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З’ясувалося, що через отруєння чадним газом загинула літня жінка, її сина та двох онучок (1999 р.н. та 2008 р.н.) у тяжкому стані госпіталізували до лікувальних закладів.

Обставини події з’ясовуються.