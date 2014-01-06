На Різдво в Україні очікується до 6° тепла
Завтра, 7 січня, в окремих областях України очікується дощ і мокрий сніг.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Зокрема, синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг вночі на Лівобережжі і вдень у східних областях. На решті території без істотних опадів.
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У південній та східній частині місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 5° тепла; вдень 1-6° тепла; на крайньому заході та в Криму до 10° тепла.
У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.