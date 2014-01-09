Черновецький утретє став батьком - ЗМІ

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті «Сегодня».

«3 січня він утретє став татом. І це у 62 роки! Його дружина Олена народила йому сина Гаврила», - пише газета. Дитина народилася в Європі, її вага 3550 г, зріст - 52 см.

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«Назвали ми його з Оленою на честь мого діда, сибіряка Гаврила, який був освіченою людиною і заможним селянином села Вовча Бурла (Алтайський край) і, зі слів моєї мами, був племінником письменника Гончарова, незаконнонародженим сином його брата, і виріс в його родині», - повідомив Черновецький.

Він зазначив, що жити із сім'єю має намір у Грузії, де вже майже добудував будинок, і в Україні. «І в Україні житимемо. Є у мене там будинок, про який ви знаєте, скромний, але зручний. І Гаврило буде у нас українцем!», - підкреслив Черновецький.

На питання, чи буде він знову балотуватися в мери, Чернівецький відповів: «Провокаційне питання. Але я вам так відповім. Коли прийде мій час, коли мене розумітимуть, а не придумуватимуть всілякі дурниці про мене, тоді й приїду. Ви можете заглянути на мій офіційний сайт і подивитися, які закони я подавав до Верховної Ради, і оцінити моє мислення і мій внесок у розвиток України. І вам відразу стане ясно, хто в Україні космонавт, а хто - патріот».

За словах Черновецького, у зв'язку з народженням сина він дав собі слово збільшити фінансування ще на 1 млн доларів благодійних проектів в Україні і Грузії. «У мене багато ідей, як залучити до доброчинності і самих українців, і грузин. Люди повинні розуміти, що треба допомагати тим, кому погано, а не лише родичам або знайомим. У цьому бачу зараз свою основну місію», - додав екс-мер Києва.

Чернівецький побажав киянам у новому році вірити у те, що вони можуть обрати собі гідного мера. «Будь-яка влада, яка б вона не була в Україні, завжди нав'язуватиме киянам, щоб обрали їх прихильника, доводити їм, що вони не здатні самі вирішувати свою долю, що треба їх послухати, а то оберуть не того, поганого, божевільного і т.д. (все це вже про мене написано тисячі разів). Це така недемократична традиція на всьому пострадянському просторі», - додав він.

На думку Черновецького, у киян має бути «свій» мер, «і не за його політичною приналежністю, а за його людськими і діловими якостями».

Він вважає, що має бути закон «про відкликання не тільки мера, але й будь-якого політика будь-якої величини, якщо він не справляється зі своїми обов'язками».

У Черновецького двоє дітей від першого шлюбу: син Степан і дочка Кристіна.