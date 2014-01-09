Завтра в Україні вітер і дощі

Завтра вранці та вдень у західних, північних та центральних областях очікуються дощі.

У південній частині вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західних, а вдень і у північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму 7-12° тепла.

У Києві та області у п’ятницю вночі без опадів, вранці та вдень дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.