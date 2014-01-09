Черкаським ветеранам подарували 42 автомобілі до 60-річчя області

Як передає кореспондент УНІАН, у Черкасах, на площі Дружби народів, віце-прем’єр привітав усіх присутніх з 60-річчям утворення Черкаської області. Потім він разом з головою Черкаської обласної державної адміністрації Сергієм Тулубом вручили ветеранам війни та членам їхніх родин ключі від 42 нових автомобілів марок «Деу Матіз» та «Деу Сенс». Грищенко подякував ветеранам за їх військовий подвиг та побажав щасливої старості та здоров’я.

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Перед цим віце-прем’єр ознайомився з перебігом будівництва Черкаського обласного перинатального центру та діяльністю обласного діагностично-консультативного центру.

Будівництво обласного перинатального центру у Черкасах відбувається в рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства», який здійснюється під патронатом Президента України. Новий медичний заклад обслуговуватиме 2050 пологів на рік. Він розрахований на 100 ліжок, серед них – відділення інтенсивної терапії новонароджених на 6 ліжок, денний стаціонар на 3 ліжка. У перинатальному центрі діятиме 4 операційних зали, 7 пологових залів, серед них – 6 індивідуальних та один індивідуальний пологовий бокс для вагітних та породіль із інфекційними захворюваннями. На будівництво центру з бюджету виділено понад 77 млн грн. Проведено тендерні закупівлі медичного обладнання на суму 22,7 млн грн.

Зараз у Черкасах у Палаці «Дружба народів» розпочалися урочистості з нагоди 60-річчя утворення області, у яких беруть участь віце-прем’єр-міністр Грищенко, керівники області та районів, колишні голови Черкаської ОДА та народні депутати.

Довідка УНІАН. Черкаська область утворена 7 січня 1954 р. Указом Президії Верховної ради СРСР із районів Київської, Вінницької, Кіровоградської і Полтавської областей. Адміністративний центр Черкаської області - місто Черкаси. Площа області становить 20,9 тисяч кв. км, (3,46% території держави, 18 місце в країні). Область складається з 20 районів, 16 міст, з них 6 міст обласного підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Канів, Сміла, Умань). До складу області входять 15 селищ міського типу, 723 села і 101 селище, які підпорядковані 16 міським, 15 селищним та 525 сільським радам.