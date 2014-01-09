На Черкащині Грищенко відкрив новий музей Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистому відкритті музею також взяли голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб, голова Черкаської облради Валерій Черняк та інші керівники області.

Грищенко разом з Тулубом урочисто перерізали блакитну стрічку та оглянули експозицію музею.

Новостворений музей у селі Мошни демонструє відвідувачам сторінки біографії Шевченка під час його останньої подорожі Україною. Під майбутній музей переобладнали приміщення житлового будинку. У ХІХ столітті це був заїжджий двір. У липні 1859 року Шевченко провів тут кілька ночей після арешту в Прохорівці.

В експозиції музею збережено унікальні фото, тексти спогадів, меблі та інші предмети побуту жителів села Мошни у ХІХ столітті. Реставрація музею розпочалася у жовтні 2013 року на виконання рішення Всеукраїнської гуманітарної ради при Президентові України, у рамках підготовки до відзначення 200-річчя Шевченка. Музейний комплекс складається з будинку, стайні та погреба загальною площею 1540 кв. м. Загалом у музеї 6 кімнат. У п’яти з них представлено різноманітні експозиції, на стінах хати-музею розвішано чимало фотографій та рушників, у кімнатах – колекція старовинного посуду та меблів.

Як розповіла кореспонденту УНІАН директор Черкаського обласного краєзнавчого музею Алла Кушнір, підхід реставраторів до відновлення старовинної хати був досить делікатним. Вони лише зміцнили будівлю і докорінно не втручалися у її будову. Поруч з хатою-музеєм відтворено криницю, погріб того часу. Родзинкою музею є відреставрована автентична піч посеред хати, сама хата - під очеретяним дахом. Експозицію сформовано так, щоб відвідувачі змогли дізнатися про той нелегкий період в житті Шевченка, коли він востаннє перебував в України.

Після відвідин музею Грищенко розповів журналістам, що його вразило, що в музеї відтворено дух того часу, коли тут перебував Шевченко. Він подякував усім, хто долучився до створення цього музею та закликав пам’ятати про «Заповіт» Кобзаря, який закликав любити Україну. За словами Грищенка, Шевченко за життя став духовним лідером України і заклав підвалини сучасної української державності.

Довідка УНІАН. Черкаська область утворена 7 січня 1954 р. Указом Президії Верховної ради СРСР із районів Київської, Вінницької, Кіровоградської і Полтавської областей. Адміністративний центр Черкаської області - місто Черкаси. На території області міститься географічний центр України - на північній околиці села Мар'янівка, неподалік від районного центру — міста Шпола. Площа області становить 20,9 тисяч кв. км, (3,46% території держави, 18 місце в країні). Область складається з 20 районів, 16 міст, з них 6 міст обласного підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Канів, Сміла, Умань). До складу області входять 15 селищ міського типу, 723 села і 101 селище, які підпорядковані 16 міським, 15 селищним та 525 сільським радам.