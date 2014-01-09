Євромайдан став головною подією 2013 року в українській освіті

На першому місці - вплив українського студентства на створення Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, рейтинг було оприлюднено під час круглого столу «Українська освіта 2013. Підсумки і прогнози» сьогодні в Києві.

Зокрема, директор неурядової організації «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти» Ігор Лікарчук повідомив, що «на першому місці, серед подій, які наші експерти в системі освіти вважають найголовнішими в плані позитиву, – це вияв активної громадянської позиції українського студентства в створенні Майдану як платформи боротьби суспільства за демократію, справедливість та чесну владу. 70% опитаних поставили цю подію на перше місце».

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На друге місце експерти поставили початок роботи з підготовки нової редакції Закону України «Про освіту». Експертне середовище та суспільство сподівається, що такий закон з’явиться.

На третьому місці – збереження системи ЗНО при вступі до вищих навчальних закладів.

На четвертому місці – внесення до Верховної Ради проекту Закону України «Про вищу освіту», підготовленого робочою групою академіка Михайла Згуровського.

На п’ятому місці – початок роботи перших в СНД безкоштовних онлайн-курсів на базі КНУ імені Т.Шевченка. «Це дійсно для нашої освіти нове слово, тому що в усьому світі такі онлайн-курси дуже поширені і поява першого такого курсу з бренд-менеджменту не залишилась непоміченою», - зауважив Лікарчук.

На шостому місці – реалізація спільного пілотного проекту групи роботодавців АТ «Систем Кепітал Менеджмент» з Міністерством освіти і науки України з модернізації професійних стандартів.

На сьомому місці – початок обов’язкового вивчення другої іноземної мови в 5-х класах загальноосвітніх шкіл.

На восьмому – результати участі наших учнів у Міжнародному порівняльному дослідженні TIMSS-2011, які були оприлюднені у 2013 році.

Традиційно вдалий виступ українських школярів і студентів на всесвітніх предметних олімпіадах – дев’яте місце в рейтингу.

Десяте місце – це прорив «інтернетизації» України. За словами Лікарчука, за офіційною статистикою, сьогодні кожен другий українець віком від 15 років постійно користується Інтернетом (п’ять років тому – лише кожен четвертий українець).

Водночас, голова правління ГО «Центр освітнього моніторингу» Павло Полянський зазначив, що до «позитивних досягнень у сфері освіти, які назвали експерти, профільне міністерство має стосунок тільки до 10% цих позитивних зрушень, натомість до 70% подій, названих експертами, профільне міністерство жодного стосунку не має – це або місцеві ініціативи або дії супроти політики у царині освіти».

Учасники круглого столу повідомили, що неурядова організація «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти» разом із інтернет-порталом «Освітня політика» у період із 15 до 30 грудня провели експертне опитування «Освіта України 2013. ТОП-10», під час якого керівникам закладів освіти різних типів, представникам громадських організацій, науковцям пропонувалося визначити 10 найбільш значущих подій в освіті України, що відбулися в 2013 році.

«Ми звернулися до 1600 експертів, але отримали 247 відповідей, що свідчить про рівень відкритості наших освітян і готовності їх висловлювати власну думку. Аналіз відповідей учасників опитування дозволив визначити рейтинговий перелік основних подій в освіті України 2013 року», - зазначив Лікарчук.