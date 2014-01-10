Україна за рік скоротила імпорт газу з Росії на 15%

Україна у 2013 році скоротила імпорт російського газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м.

«За оперативними даними центрального диспетчерського департаменту «Укртрансгаз», з початку 2013 року Україна скоротила обсяги надходження газу, що імпортувався з Російської Федерації, на 4,9 млрд куб м, або на 15,1 %», - зазначається у повідомленні оператора української газотранспортної системи держкомпанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики України Едуарда Ставицького, Україна у 2014 році має намір імпортувати близько 30-33 млрд кубометрів природного газу, як того вимагає економіка країни.

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Також міністр заявив, що на даному етапі Україна має намір імпортувати природний газ лише з Російської Федерації і не здійснювати імпорт у реверсному режимі з Європи, оскільки ціна російського газу нижча.

З 1 січня Україна припинила закупівлі природного газу на європейських ринках.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.