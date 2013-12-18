Україна за 11 місяців скоротила імпорт російського газу майже на 16%

Україна у січні-листопаді 2013 року скоротила імпорт російського газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

«Україна скоротила обсяги надходження імпортованого газу з Російської Федерації. Так, за січень-листопад поточного року загальний об'єм становив 25,7 млрд куб. м, що на 4,7 млрд куб. м, або на 15,5%, менше за показники минулого року», - зазначається у повідомленні оператора української газотранспортної системи держкомпанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики України Едуард Ставицький сьогодні заявив, що Україна у 2014 році має намір імпортувати близько 30-33 млрд кубометрів природного газу, як того вимагає економіка країни.

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За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з об'ємом імпорту 27,3 млрд куб. м.

13 грудня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна у 2013 році має намір скоротити закупівлю російського газу до 26 млрд куб. м в порівнянні з 37 млрд куб. м у 2010 році через дуже високу ціну на паливо.