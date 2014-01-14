На Євромайдані знайшли дівчинку, яку вважали загиблою

Про це повідомляє прес-служба МВС у Вінницькій області.

За фактом зникнення неповнолітньої дитини одразу було відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та задіяні всі оперативні можливості для її розшуку. На пошуки дитини був задіяний майже весь особовий склад Жмеринського райвідділу міліції.

Міліціонери встановили, що зникла знайшлася в одній з лікарень Києва. Як з’ясувалось, до медичного закладу дівчинку доправила швидка від столичного Будинку профспілок. Там дівчинці надали допомогу, а після декількох днів лікування виписали, оскільки вона представилась повнолітньою.

Міліціонери зустріли дитину на прохідній Будинку профспілок, де вона жила.

Школярка розповіла, що образилась на рідних через те, що вони приділяють їй мало уваги та вирішила поїхати до Києва в пошуках розваг та пригод.

Наразі неповнолітню втікачку повернуто матері.