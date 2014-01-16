Apple відкликає найскандальнішу гру року (фото)

Офіційні інтернет-ресурси одного з найбільших світових виробників програмного забезпечення також блокують її завантаження. "Таким чином компанія реагувала на численний протести батьків", - повідомив телеканал NBC.

У грі, рекомендованій для дітей старше дев'яти років, пропонувалося перетворити "нещасну дівчину, якій не допоможе ніяка дієта, в струнку красуню в стилі Барбі". У розпорядження юних гравців надавалися віртуальні скальпелі та інші хірургічні інструменти, повідомляє ИТАР -ТАСС.

На думку психологів, дана гра може завдати серйозної шкоди дитячій психіці. Вона також є дискримінаційною щодо повних громадян.