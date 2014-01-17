Вбивця голови «Уманьгазу» забарикадувався в його кабінеті

Як повідомили УНІАН джерела в УМВС в Черкаській області, кабінет директора оточений працівниками міліції, нікого не впускають і не випускають. На місці працюють слідчо-оперативна група, залучено особовий склад Уманського міськвідділу УМВС і відповідні спецпідрозділи.

На тему: В Умані серед білого дня вбито головного регіонала міста

Від рук зловмисника загинув керівник підприємства, поранено жінку - головного бухгалтера ПАТ «Уманьгаз», яку на цей час госпіталізовано. Самі працівники "Уманьгазу" говорять, що постріли було зроблено з мисливської рушниці.

Довідка УНІАН. Володимир Мельник був депутатом Черкаської обласної ради від фракції Партії регіонів, заступник голови постійної комісії облради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, головою міської організації Партії регіонів, головою правління ПАТ «Уманьгаз».

Мельник народився 18 червня 1962 року в селищі Дібровка Миргородського району Полтавської області. Із 1989 по 2003 роки був першим заступником голови правління ВАТ «Уманьгаз». Головою правління ПАТ «Уманьгаз» Мельник став у 2004 році. У 2006 та 2010 роках обирався депутатом Черкаської облради. Є заслуженим працівником промисловості України. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня у 2012 році.