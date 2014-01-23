Завтра у Львові ховатимуть Юрія Вербицького

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, прощання з Юрієм Вербицьким відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на проспекті Червоної Калини, 70 у Львові.

Поховають Вербицького на Сихівському кладовищі Львова.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня тіло львівського активіста Юрія Вербицького знайдено у лісі неподалік від села Гнідин Бориспільського району Київської області.

Читайте такожБрат Юрія Вербицького упізнав знайдене під Борисполем тілоВербицького разом із громадським діячем Ігорем Луценком було викрадено 21 січня з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення у сутичках на вул. Грушевського. Двох активістів викрали 10 невідомих молодиків, завезли за місто, катували та допитували, а потім нарізно кинули у лісі на морозі. Ігорю Луценко з перебитою ногою вдалося доповзти до того місця, де йому змогли надати допомогу.