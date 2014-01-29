У Росії колишній вчитель вбив приятеля за критику поезії

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на СУСК по регіону.

За версією слідства, в ніч на 20 січня чоловік випивав з 67-річним приятелем у квартирі останнього в місті Ірбіт. Вони засперечалися про те, який з літературних жанрів - проза чи поезія - більш значущий.

Читайте такожУ Підмосковї учасник аварії вбив автоінспектораГосподар оселі стверджував, що тільки проза є справжньою літературою, а його гість, який має педагогічну освіту і який раніше працював учителем, у цій суперечці відстоював поезію.

«Через нетривалий час літературний диспут переріс у банальний конфлікт, на ґрунті якого 53-річний любитель поезії вбив опонента за допомогою ножа. Відразу після того, що сталося, зловмисник втік», - сказано в повідомленні.

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, який переховувався у свого знайомого в селі Малахово Ірбітського району. Тепер екс-педагогу з Ірбіта загрожує до 15 років в'язниці, його заарештовано.