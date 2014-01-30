У Раді знову хочуть повернути "листи щастя" водіям

Народні депутати від Партії регіонів Володимир Пилипенко та Валерій Писаренко зареєстрували у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі» (реєстраційний номер 4046).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Даним законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнивши його статтею 14-2 «Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі».

Читайте також«Листи щастя» від ДАІ почнуть приходити до водіїв вже в лютомуТак, законопроектом пропонується запровадити автоматичну фото- та відеофіксацію наступних правопорушень: перевищення обмежень швидкості руху; проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху; порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками; виїзд на смугу зустрічного руху; порушення правил руху через залізничні переїзди.

У разі фото- та/або відеофіксації одного із зазначених правопорушень посадова особа ДАІ на підставі даних автоматизованої інформаційної системи зазначеного підрозділу встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.

В законопроекті передбачено, що якщо транспортний засіб зареєстровано за фізичною особою, зазначена посадова особа виносить постанову про накладення адміністративного стягнення, яка надсилається такій фізичній особі рекомендованим листом із повідомленням. До постанови додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знаку, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення. Крім того, у постанові зазначається адреса веб-сайту у мережі інтернет, на якому особа може ознайомитись з зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення та ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації.

Особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, протягом десяти днів з дня отримання постанови має сплатити штраф або оскаржити постанову в суді та довести, що транспортний засіб або його номерний знак вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або у момент вчинення правопорушення за кермом була інша особа.

Якщо транспортний засіб зареєстровано за підприємством, установою, організацією, керівнику такого підприємства, установи, організації надсилається запит про надання інформації. Такий керівник протягом п’яти днів з дня отримання запиту зобов’язаний надати інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення.

За ненадання зазначеної інформації (надання неправдивої інформації) вводиться адміністративна відповідальність.

У разі, якщо керівник підприємства, установи, організації надасть інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, такій особі надсилається постанова про накладення адміністративного стягнення, і ця особа має право сплатити штраф або оскаржити зазначену постанову.

У разі притягнення порушника до відповідальності відповідно до проекту застосовується мінімальний розмір штрафу, передбачений відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте такожРада повернула листи щастя для українських водіїв При цьому, якщо особа сплачує зазначений штраф протягом п’яти днів з дня отримання постанови, такий мінімальний розмір зменшується удвічі.

Крім того, передбачено за керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття із застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака, перевернутим чи неосвітленим накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, подібний законопроект був ухвалений парламентом України 16 січня 2014 року, а потім скасований Верховною Радою України, але рішення про його скасування на даний час не набуло чинності, оскільки не підписано Президентом України і не оприлюднено.