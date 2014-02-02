В Україні через негоду знеструмлено 257 населених пунктів

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, в Одеській області без електропостачання залишаються 86 н.п., у Миколаївській – 59 н.п., у Криму – 50 н.п., в Херсонській – 33 н.п., у Донецькій – 18 н.п., у Чернівецькій – 8 н.п. та у Львівській – 3 н.п.

Читайте такожЧерез негоду в Україні залишилося без електрики більше 500 населених пунктівДо відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Протягом доби відновлено електропостачання у Тернопільській та Івано-Франківській областях.