ДСНС оприлюднила відео з місця страшної ДТП на Сумщині

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 18 одиниць техніки та 72 чоловіка особового складу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Обставини ДТП встановлюються.

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Як повідомляв УНІАН, аварія сталася у вівторок, 4 лютого, приблизно о 15.30 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району: пасажирський дизель-потяг №847 сполученням «Харків-Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. За попередньою інформацією, поїзд протягнув маршрутку по залізничному полотну майже 300 метрів.