ДСНС оприлюднила відео з місця страшної ДТП на Сумщині
07:18, 05 лютого 2014Суспільство
0 0
Державна служба з надзвичайних ситуацій Сумської області оприлюднила відео з місця страшної дорожно-транспортної пригоди на Сумщині, де пасажирський дизель-потяг №847 сполученням «Харків-Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. Внаслідок цього загинуло 13 осіб.
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 18 одиниць техніки та 72 чоловіка особового складу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Обставини ДТП встановлюються.
Читайте такожКількість жертв страшної ДТП на Сумщині зросла до 13 осіб
Як повідомляв УНІАН, аварія сталася у вівторок, 4 лютого, приблизно о 15.30 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району: пасажирський дизель-потяг №847 сполученням «Харків-Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. За попередньою інформацією, поїзд протягнув маршрутку по залізничному полотну майже 300 метрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter