У школі, понад половина вчителів якої стали жертвами ДТП на Сумщині, призупинили навчання

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації, із посиланням на начальника управління освіти і науки ОДА Інесу Пєсоцьку.

«Вчора Сумщину та всю Україну сколихнула жахлива трагедія. Серед загиблих 4 вчителів та один учень 9-го класу Біланівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 3 постраждалих вчителів знаходяться в Сумській обласній клінічній лікарні. Освітяни Сумщини висловлюють глибоке співчуття сім’ям загиблих та постраждалих унаслідок трагедії», – сказала Пєсоцька.

Читайте такожГубернатор Сумщини назвав причину кривавої ДТП на переїздіВона також повідомила, що в четвер, 6 лютого, відбудеться прощання із загиблими, після чого навчально-виховний процес у школі буде відновлено 7 лютого.

У свою чергу заступник голови ОДА Тамара Іщенко сьогодні на прес-конференції повідомила, що відділ освіти Білопільської райдержадміністрації наразі відпрацьовує можливість відновлення кількості цього педколективу за рахунок учителів інших шкіл району.

За неофіційною інформацією, у ДТП загинули не четверо, а шестеро вчителів Біланівської загальноосвітньої школи, оскільки двоє загиблих в цій аварії пенсіонерів нібито також викладали в цьому закладі.

Загалом у 8-річній сільській школі було 48 учнів і 12 учителів.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2014 року близько 15-ї години на залізничному переїзді 23 км перегону Вири – Комори (Сумська область), обладнаному автоматичною сигналізацією переїзду, яка справно працювала, відбулося зіткнення маршрутного автобуса з дизель-поїздом №847 повідомленням Харків - Ворожба. У автобусі знаходилося 18 пасажирів і водій, загинули 12 чоловік.