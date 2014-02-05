В Україні завтра пройде дощ з мокрим снігом, температура підніметься до 6° тепла

На решті території переважатиме мінлива хмарність. Вночі температура опуститься до -15 морозу, денні показники будуть близько +6 тепла. Вітер південний 3-5 м/с, повідомляє Meteoprog.ua.

У північних областях - мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура повітря складе -9 градусів. Денні показники будуть близько -2 морозу. У Сумській області вночі похолодає до -11 нижче нуля, вдень -3 градусів.

У південних областях буде хмарно і без опадів. Вдень температура повітря становитиме +2...+6 градусів, вночі опуститься до -5...+2 градусів. У Запорізькій області вночі похолодає до -11 морозу, вдень на стовпчику термометра буде близько 0 градусів.

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У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях невеликий дощ, мокрий сніг. Вночі на стовпчику термометра буде близько -7...-3 градусів. Температурні показники вдень близько 0...+4 градусів. У Хмельницькій області вдень буде близько -2 градусів.

У східних областях - мінлива хмарність, без опадів. Вночі на термометрі буде близько -12 морозу. Вдень температура повітря складе -4 нижче нуля. У Донецькій області вночі буде близько -11 нижче нуля.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. У Вінницькій та Житомирській областях мокрий сніг. Вдень температура повітря становитиме -4...+1 градусів. Нічні показники становитимуть близько -15...-7 морозу.