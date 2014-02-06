Реабілітація постраждалих у ДТП на Сумщині займе до 4 місяців - головний хірург

У Сумській області постраждалим у результаті зіткнення маршрутки з потягом на залізничному переїзді в Білопільському районі на лікування й реабілітацію потрібно до 4 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив головний хірург Сумської області Микола Кобилецький.

«Все залежить від характеру травм. Тому сказати, скільки часу триватиме реабілітація, важко. Попередньо, це може бути від півтора до 3-4 місяців», - сказав Кобилецький.

Зокрема, за його словами, вже стало краще 15-річному підлітку, який наразі перебуває в ортопедично-травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні, а стан решти постраждалих залишається без змін.

«В стаціонарах обласних лікарень перебуває 6 людей. У підлітка, стан якого до цього оцінювався як середньої тяжкості, самопочуття покращилося і нині його стан є задовільним. Щодо інших п’яти постраждалих, то у двох він є середньої тяжкості, а в трьох стабільний, але важкий», - зазначив лікар.

Читайте такожУкрзалізниця щорічно виділяє 340 млн грн на утримання переїздів

За його інформацією, дві жінки перебувають у реанімації, три інші – в нейрохірургічному, торакальному та ортопедично-травматологічному. У 58-річної прооперованої жінки важка політравма.

«Зараз робиться все, щоб жінка залишилася жива. У неї травми дуже тяжкі: неізольоване пошкодження печінки, селезінки, важкі забої серця, двох легких, переломи кісток, які належать до так званого каркасного апарату грудної клітки, та цілий ряд інших пошкоджень», - повідомив медик.

Він підкреслив, що медики разом із владою роблять все можливе для того, щоб постраждалі у ДТП були живі та здорові та не стали інвалідами.

«Усі хворі забезпечені всім необхідним, з ними працює психолог, психологічний стан постраждалих задовільний», - сказав Кобилецький.

При цьому він зауважив, що за свою 30-річну хірургічну практику вперше надає допомогу такій кількості людей, які постраждали в тяжкій аварії.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого близько 15-ї години на залізничному переїзді «23 км» перегону Вири-Комори (Сумська область), обладнаному автоматичною сигналізацією, що справно працювала, відбулося зіткнення маршрутного автобуса з дизель-поїздом №847 сполученням «Харків-Ворожба». В автобусі знаходилося 18 пасажирів і водій, загинули 12 чоловік, 6 - травмовані. Відкрито кримінальне провадження.

Сьогодні поховали перших 6 загиблих.