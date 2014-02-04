На Сумщині потяг врізався у маршрутку: загинуло не менше 12 осіб
17:22, 04 лютого 2014Суспільство
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У Сумській області пасажирський поїзд «Харків - Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус, внаслідок чого загинуло щонайменше 12 людей.
Пасажирський поїзд «Харків - Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус
Як повідомив УНІАН представник облдержадміністрації, аварія сталася сьогодні близько 15.30 у Білопільському районі на залізничному переїзді між населеними пунктами Віри і Білани.
За попередньою інформацією, поїзд протягнув маршрутку по залізничному полотну близько 300 метрів.
За даними джерела в ОДА, в мікроавтобусі перебували 17 людей, в основному – вчителі та школярі, які їхали додому після занять у школі. За попередніми даними, з них 12 людей загинули, інші отримали тяжкі травми.
Наразі причина аварії не встановлена. На місце виїхали чиновники з Сум, а також оперативно-слідча група. Крім того, в район пригоди вилетіла спеціальна комісія з Києва.
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