На Сумщині потяг врізався у маршрутку: загинуло не менше 12 осіб

Як повідомив УНІАН представник облдержадміністрації, аварія сталася сьогодні близько 15.30 у Білопільському районі на залізничному переїзді між населеними пунктами Віри і Білани.

За попередньою інформацією, поїзд протягнув маршрутку по залізничному полотну близько 300 метрів.

За даними джерела в ОДА, в мікроавтобусі перебували 17 людей, в основному – вчителі та школярі, які їхали додому після занять у школі. За попередніми даними, з них 12 людей загинули, інші отримали тяжкі травми.

Наразі причина аварії не встановлена. На місце виїхали чиновники з Сум, а також оперативно-слідча група. Крім того, в район пригоди вилетіла спеціальна комісія з Києва.